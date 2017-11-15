Нардеп пригрозив виїхати до Росії й "прихопити" Мелітополь (відео)
Балицький на заклик поїхати до РФ заявив, що "поїде зі своїми територіями".
Народний депутат від "Опоблоку" Євген Балицький під час суперечки з Дмитром Корчинським в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що він, можливо, поїде до Росії, але тільки зі своїм мажоритарним округом — містом Мелітополь Запорізької області.
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"Ми поїдемо! Можливо. Такі, як округ, який я представляю (Мелітополь, Запорізька область - УНІАН.). Тільки ми виїдемо зі своїми територіями. Вас це зовсім не бентежить? Що залишиться? Київська область?" - сказав депутат у відповідь на репліку Корчинського, який повідомив, що мріє про від'їзд "опоблоковця" до РФ.
Варто зазначити, що Балицький - один з депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
У грудні 2016-го він вніс проект закону "Про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації і захисту російської мови, інших мов національних меншин в Україні". Згідно з даними СБУ, організація подачі закону оплачувалася іноземними замовниками.
Крім того, нардеп відомий заявами проросійського та сепаратистського змісту.