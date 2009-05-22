Королевська побачила, що колеги-депутати лицемірять

Народний депутат України від БЮТ, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА обурена не ухваленням парламентом законопроекту №3429 про підтримку малого і середнього бізнесу в Україні.

Про це вона повідомила УНІАН.

За словами депутата, законопроект №3429 про мінімізацію негативних наслідків фінансової кризи для підприємців скорочує кількість ліцензій, накладає мораторій на проведення перевірок, а також на підвищення ставок старих податків і введення нових.

Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала вчорашній провал голосування за проект закону у Верховній Раді політичним цинізмом. «Депутати люблять розповідати, що потрібно допомогти і підтримати підприємців. Але на справі виявляється, що все це – не більш ніж чергові порожні слова і чергові передвиборні обіцянки», - заявила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що Україна зайняла 145 місце в рейтингу Світового банку «Ведення Бізнесу-2009». «Проте всі спроби зробити умови роботи підприємництва більш комфортними чомусь провалюються», - зазначила депутат.

Вона також повідомила, що комітет перереєструє законопроект, і ще раз подасть його на розгляд Верховної Ради.

Розраховуючи на здоровий глузд і політичну волю всіх політсил, голова комітету висловила сподівання, що закон буде прийнятий наступного парламентського тижня. «Законопроект потрібен підприємцям, як повітря. Без нього бізнес або піде в тінь, або закриється. У будь-якому випадку це приведе до скорочення надходжень до бюджету і до соціальної нестабільності», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.