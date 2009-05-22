Герман вважає, що Єхануров став жертвою торгу з Тимошенко

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що ситуація навколо міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА є закономірним підсумком його власної безпринципної позиції під час голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем‘єр-міністра.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів коментарі Г.ГЕРМАН.

”Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні фракції дослівно сказав: “Якщо Генеральна прокуратура підтвердить ті речі, які опублікувала КРУ, звичайно, ми будемо голосувати за відставку”. Ми не можемо покривати корупціонерів в уряді. Але ми так само не можемо людину, яку звинуватили і назвали винним, відставляти і брати в цьому участь без підтвердження Генеральної прокуратури”, - наголосила народний депутат, додавши, що Ю.ЄХАНУРОВА на час розслідування можна просто відсторонити від виконання обов’язків.

На переконання Г.ГЕРМАН, “треба, щоб помаранчева влада нарешті відмовилася від практики звинувачувати людей і відразу карати”. “Влада - це не прокуратура, влада - це не суд. Вина людини повинна бути доведена. І лише тоді її можна назвати винною”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

На її думку, “Ю.ЄХАНУРОВ став жертвою власного політичного торгу”.

“Я добре пам‘ятаю, як в парламентському залі він торгувався з ТИМОШЕНКО і віддав голос за її обіцянку прийти на цю посаду. Якщо б ЄХАНУРОВ тоді дотримався принципів і сказав би “ні”, то сьогодні в Україні була б зовсім інша ситуація”, - сказала Г.ГЕРМАН, додавши, що “він сторгувався і купив за свій голос свою посаду”.

”Так буде з кожним, хто братиме участь у брудних торгах. Тому я дивлюся на це з іронією”, - резюмувала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО виступила за відставку Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони у зв’язку з “безпрецедентним корупційним поводженням з бюджетними коштами” та земельними ресурсами.

У свою чергу, Міністерство оборони закликало керівництво уряду бути стриманими і виваженими в публічних заявах та відмовитися від практики використання неперевірених і сумнівних даних задля вирішення політичних завдань.