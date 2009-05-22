У Черновецького підтвердили: в бюджеті Києва - дірка в 800 мільйонів

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО підтвердив, що за чотири місяці цього року бюджет столиці недоотримав близько 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, це недовиконання загального фонду бюджету, до спеціального фонду не надійшло 500 млн. грн.

«По спецфонду - це продаж землі. 1 млрд. 800 ми могли б отримати від продажу. Зараз 900 млн. – на оформленні. Ми не отримали жодного документу від управління земельних ресурсів. Затягується…», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Водночас він не пояснив причини невиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня представник фракції Блоку Кличка в Київраді Олександр КЛЮС заявив, що точні дані щодо невиконання бюджету столиці дуже важко отримати навіть депутатам Київради.

“Незважаючи на те, що ми депутати, дуже важко отримати інформацію щодо виконання бюджету. Ми отримуємо різні дані. Одні говорять: 2 млрд. грн. невиконання, інші – 300 млн. грн. невиконання...”, - сказав О.КЛЮС.

За його словами, на сьогодні коштів у столиці ледве вистачає на зарплату працівникам бюджетних установ, на часткове харчування і медичне обслуговування хворих у лікарнях та утримання апарату влади.