Військова прокуратура за три роки повернула в держбюджет 326 мільйонів гривень - Матіос

Військовою прокуратурою за три роки було повернуто в державний бюджет 326 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник генерального прокурора України-головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Читайте такожЗ 20 листопада військова прокуратура стане частково недієздатною - Матіос"За три роки військові прокурори і слідчі затримали 1968 осіб. Це люди, які були піддані арешту. Проведено більше 6 600 обшуків. Майже 10 тис. таких слідчих дій, як виїмка документів, тимчасовий доступ. За весь період існування військової прокуратури було допитано 115 тис. осіб... Реальними грошима було повернуто 326 млн грнь на державний казначейський рахунок. До суду було направлено 10 700 обвинувальних актів стосовно тих людей, які вчинили військові та інші злочини", - повідомив він.

Матіос додав, що за цей же період військова прокуратура спрямувала до суду понад 700 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за фактами корупції, за якими є винесено 400 судових вироків.