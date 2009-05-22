Яценюк про Президента і Росію
Яку проблему вирішувати негайно?
Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за посилення повноважень Президента України. Про це він сказав журналістам після презентації Чернівецького обласного осередку “Фронту змін”.
Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що це питання “треба буде негайно вирішувати новому президенту разом з парламентською більшістю”. Він наголосив, що «конституційні зміни призвели до повної втрати керованості Української держави”. “Сьогодні президент може призначити лише голову свого Секретаріату та секретаря РНБО», – підкреслив лідер “Фронту змін”.
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що братиме участь в президентських виборах. Лідер “Фронту змін” зазначив, що відрізнятиметься від інших кандидатів в Президенти насамперед тим, що: «Росія не буде ворогом, не буде визначатися тільки один вектор українського зростання”. “Не буде людей, які з бізнесу увійшли в політику і там, фактично, створили політичний бізнес, а ще – не будуть даватися обіцянки, які неможливо виконати», - додав він.