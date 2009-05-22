Яценюк про Президента і Росію

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за посилення повноважень Президента України. Про це він сказав журналістам після презентації Чернівецького обласного осередку “Фронту змін”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що це питання “треба буде негайно вирішувати новому президенту разом з парламентською більшістю”. Він наголосив, що «конституційні зміни призвели до повної втрати керованості Української держави”. “Сьогодні президент може призначити лише голову свого Секретаріату та секретаря РНБО», – підкреслив лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що братиме участь в президентських виборах. Лідер “Фронту змін” зазначив, що відрізнятиметься від інших кандидатів в Президенти насамперед тим, що: «Росія не буде ворогом, не буде визначатися тільки один вектор українського зростання”. “Не буде людей, які з бізнесу увійшли в політику і там, фактично, створили політичний бізнес, а ще – не будуть даватися обіцянки, які неможливо виконати», - додав він.