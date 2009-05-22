УНП просить Росію віддати документи про загибель Петлюри

У Києві пройшов мітинг на честь 130-ї річниці з дня народження глави Української Народної Республіки Симона Петлюри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, учасники мітингу ухвалили звернення до Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з приводу передачі Україні з архівів колишнього КДБ СРСР справи про вбивство С.Петлюри.

Автори звернення зазначаться, що “1906 року, в Росії, Петлюра редагував газету «Вільна Україна» та російськомовний журнал «Украинская жизнь», які стали визначною подією в літературно-політичному житті. Приміром, в журналі Петлюри друкувалися Михайло Грушевський, Дмитро Донцов та Максим Горький, інші визначні політичні та літературні діячі, які викладали свої політичні концепції щодо реформування колишньої Російської імперії”. “Петлюра був одним з ідеологів лібералізації національної політики в Росії, неодноразово висловлюючи надію про зміну ставлення російської влади до «українського питання». Він активно протидіяв поширенню більшовизму в Україні, - політичного режиму, який засуджено демократичною владою Росії 1991 року”, - наголошується у зверненні.

На переконання представників УНП, “крок Росії назустріч Україні щодо видачі справи про вбивство Петлюри, який 25 травня 1926 року поліг від руки агента НКВС С.-Ш.Шварцбарда, свідчитиме про її очищення від проявів комунізму та сталінізму, які на десятки років затьмарили її демократичний розвиток”.