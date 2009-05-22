Єхануров сподівається, що Тимошенко вибачиться

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вибачиться перед ним за звинувачення у зловживаннях.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

Міністр підкреслив, що навколо висновку Головного контрольно-ревізійного управління про господарську діяльність Міністерства оборони було влаштоване шоу.

Він вкотре відкинув всі звинувачення у корупції та зловживаннях на адресу міністерства.

«Я думаю, що ті спростування, які ми підготували й направили 20 числа, як і належить, дають мені підстави сказати так: я думаю, що прем’єр вибачиться», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду були обнародувані результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

Президент, у свою чергу, наголосив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони, і назвав обвинувачення в корупції на адресу Ю.ЄХАНУРОВА політичними маніпуляціями.

21 травня міністр оборони продемонстрував журналістам документи, які засвідчують законну діяльність його відомства і в земельній сфері, і у сфері харчування військовослужбовців. Ю.ЄХАНУРОВ назвав позицію уряду в цьому питанні «наїздом».