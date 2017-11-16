Встановлення 25 грудня святковим днем посилить євроінтеграційні позиції України – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що ухвалення Верховною Радою закону «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» (№ 5496) свідчить, що Україна відривається від московських календарів та російських імперських стандартів.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Турчинова.

За його словами, тепер Україна святкуватиме Різдво Христове «разом з усім цивілізованим світом, відповідно до календаря, за яким ми живемо».

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«Це важливе світоглядне історичне рішення, яке посилить європейські інтеграційні позиції України та дозволить нам відірватись від московських календарів та російських імперських стандартів», - зауважив секретар РНБО.

У прес-службі РНБО нагадали, що Турчинов виступав з ініціативою запровадження святкування Різдва Христового 25 грудня ще два роки тому. «Ця ініціатива була підтримана широкою громадськістю та лідерами багатьох християнських конфесій», - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» (№ 5496). За дане рішення проголосували 238 народних депутатів.

Законом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем. Крім того, депутати підтримали пропозицію голови ВР Андрія Парубія про виключення 2 травня (Дня міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових та неробочих днів.