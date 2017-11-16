Встановлення 25 грудня святковим днем посилить євроінтеграційні позиції України – Турчинов
Турчинов виступав з ініціативою запровадження святкування Різдва Христового 25 грудня ще два роки тому.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що ухвалення Верховною Радою закону «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» (№ 5496) свідчить, що Україна відривається від московських календарів та російських імперських стандартів.
Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Турчинова.
За його словами, тепер Україна святкуватиме Різдво Христове «разом з усім цивілізованим світом, відповідно до календаря, за яким ми живемо».
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«Це важливе світоглядне історичне рішення, яке посилить європейські інтеграційні позиції України та дозволить нам відірватись від московських календарів та російських імперських стандартів», - зауважив секретар РНБО.
У прес-службі РНБО нагадали, що Турчинов виступав з ініціативою запровадження святкування Різдва Христового 25 грудня ще два роки тому. «Ця ініціатива була підтримана широкою громадськістю та лідерами багатьох християнських конфесій», - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» (№ 5496). За дане рішення проголосували 238 народних депутатів.
Законом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем. Крім того, депутати підтримали пропозицію голови ВР Андрія Парубія про виключення 2 травня (Дня міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових та неробочих днів.