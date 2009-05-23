Тігіпко: нема чого посилатися на світову кризу

Співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України Сергій ТІГІПКО наголошує на необхідності модернізації і радикального оновлення української політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив у своєму виступі на з’їзді Трудової партії України, який проходив сьогодні у Києві.

Політик, зокрема, наголосив, що «сьогодні Україна наближається до соціального струсу через передінфарктний стан економіки”. «Як фахівець хочу сказати, що ми могли не мати таких втрат. Говорити і посилатися лише на світову кризу, я вважаю, є нечесно», - сказав С.ТІГІПКО, уточнивши, що основна проблема такого падіння і соціальних втрат полягає у стані української політики.

На думку С.ТІГІПКА, «коли потрібно було, як на конвеєрі, штампувати антикризові рішення, боротися з корупцією, розв’язати руки підприємцям, займатися Євро-2012, створювати нові робочі місця, інвестувати в інфраструктуру країни, ми займаємося політичними сварками, шоу з блокування трибун, йдемо у відпустки як народні депутати, нібито в країні усе гаразд».

У зв’язку з цим С.ТІГІПКО висловив упевненість, що сьогодні необхідна модернізація української політики та її радикальне оновлення. «Криза підштовхує нас до такого кроку», - підсумував С.ТІГІПКО.