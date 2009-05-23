Тимошенко: всі повинні бути при владі 5 років

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що збільшити термін повноважень депутатів місцевих рад до 5 років шляхом внесення змін до Конституції вдасться вже на наступній сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

В ході наради прем`єр-міністр також зазначила, що схвалити такі зміни Верховна Рада може вже на цій сесії, а прийняти – на наступній.

«У першому читанні ми маємо всю нагоду проголосувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що в рівних умовах, в плані терміну повноважень в Україні повинні перебувати і депутати Верховної Ради, і місцеві депутати.

«І тому я висловила упевненість, що совість з`явиться (у народних депутатів - УНІАН), і вони проголосують за зміни до Конституції щодо сільських і селищних та міських голів, а, крім того, і рад. Всі повинні бути при владі один термін – 5 років. Тому що хаосу не потрібно. Потрібно, щоб всі працювали однаково і давали результат за один і той же період», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.