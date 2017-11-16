Суд забрав у екс-регіонала Сергія Клюєва гектар землі у Козині - прокуратура

У колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Сергія Клюєва суд забрав гектар землі у селищі Козин біля Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

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"Установлено, що рішенням виконавчого комітету Козинської селищної ради незаконно передано у власність громадянину земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку площею майже 1 га, що розташована в смт. Козин Обухівського району.

Однак, виділення земельної ділянки відбулось з порушенням вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» без прийняття відповідного рішення сесією селищної ради, а виконавчий комітет органу місцевого самоврядування не має право на розпорядження землями від імені територіальної громади. У подальшому, вказану земельну ділянку у громадянина придбав колишній народний депутат від «Партії регіонів» С. Клюєв", - сказано у повідомленні.

Прокуратурою Київської області заявлено позов про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету селищної ради, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та витребування її з незаконного володіння зазначеного народного депутата.

Суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокуратури, позов задоволено у повному обсязі та на користь територіальної громади селища Козин з незаконного володіння витребувано земельну ділянку площею майже 1 га.

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