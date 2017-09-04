Апеляційний суд залишив без змін рішення щодо арешту майна Добкіна

Київський апеляційний суд залишив в силі арешт майна нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна. Про це повідомляється на сайті Апеляційного суду.

За даними прес-служби, 4 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану адвокатом Добкіна стосовно накладеного арешту на рухоме та нерухоме майно нардепа.

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Повідомляється, що колегія суддів постановила залишити без змін ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2017 року та залишити без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах Добкіна.

19 липня Печерського райсуду Києва наклав арешт на нерухоме та рухоме майно, визначене ухвалою, що належить Добкіну на праві власності.

Добкіна підозрюють у шахрайстві і зловживанні владою або службовим становищем.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав для депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. В «Опозиційному блоці» 19 липня заявили про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця.