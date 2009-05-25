Ющенко сьогодні говоритиме з бізнесменами

Сьогодні, 25 травня, о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у черговому форумі «Влада і бізнес - партнери», що відбудеться в Українському домі в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у форумі візьмуть участь підприємці, керівники органів місцевого самоврядування, представники виконавчої центральної та місцевої влади.

Черговий форум «Влада і бізнес - партнери» традиційно присвячується обговоренню умов роботи бізнесу та аналізу стану української економіки. Зокрема, будуть обговорені першочергові заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, зазначили в прес-службі.

Центральним документом форуму стане Національна доповідь про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, яка буде презентована під час відкриття.

Також очікується, що на форумі буде схвалено проект Указу глави держави про окремі питання усунення адміністративних бар`єрів для здійснення підприємницької діяльності під час світової фінансової кризи.