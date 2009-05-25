З Секретаріату Ющенка «вилітають» мінімум три заступники Балоги?

Наприкінці минулого тижня практично всі заступники голови Секретаріату Президента написали заяви про відставку. Про це пише «Комерсант Україна» з посиланням на власні джерела в СП. Віктор Ющенко в суботньому ефірі програми "Свобода на `Інтері` підтвердив, що має намір звільнити кілька чиновників: "Очевидно, будуть кадрові зміни в апараті. Мене не все влаштовує. Я не хочу, щоб люди, що працюють біля мене, мали ті цинічні якості, які я не хочу бачити".

"Всі заступники голови секретаріату написали на ім`я Президента заяви про відставку за власним бажанням. Єдине виключення – Андрій Гончарук, оскільки він зараз перебуває за межами України", - розповів виданню інформований співбесідник в СП. "Заяви дійсно написали більшість заступників, але у відставку будуть відправлені не всі. Наприклад, Переході (Іван Перехода, керує документообігом в СП.–Коммерсант) хвилюватися нема про що. Але ключові фігури дійсно готові піти", - підкреслило інше джерело.

Офіційно кадрові зміни планується провести найближчими днями за підсумками співбесід нового глави СП Віри Ульянченко з колишніми заступниками Віктора Балоги, а зараз - її. Як затверджують джерела Комерсанта, без сумніву, буде звільнений Ігор Пукшин, який займається юридичним напрямом в СП. Остаточно ухвалено рішення про відставку Романа Безсмертного, який має намір зосередитися на керівництві центральним виконкомом партії "Наша Україна". "Андрій Кислинський, швидше за все, буде звільнений – він практично не виконував в СП конструктивної роботи. У підвішеному стані залишається Ігор Попов (представник Президента у Верховній раді.–Коммерсант). Є ряд питань до Юрія Богуцкого (займається гуманітарними питаннями.–Коммермант), його доля залежить від прихильності Віри Ульянченко", - розповів виданню співробітник СП.

За інформацією джерел, у відставку планується відправити велику частину заступників.