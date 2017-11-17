Агентство з розшуку активів отримало ІТ-обладнання на майже 2 мільйони
Обладнання агентству передала Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI).
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отримало ІТ-обладнання на суму майже 2 мільйони гривень.
Про це повідомили у прес-службі Представництва Європейського Союзу в Україні.
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"Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) передала Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ІТ-обладнання на загальну суму 2 млн грн. Це персональні комп’ютери, принтери, сервери, блоки безперебійного живлення, антивірусне програмне забезпечення", - йдеться у повідомленні.
У Представництві зауважили, що за останні 5 місяців це третя передача ІТ-обладнання Нацагентству. "Загалом EUACI передала АРМА ІТ обладнання на загальну суму майже 3 млн грн", - наголошується у повідомленні.