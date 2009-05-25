Тимошенко знову поїде до Європи просити грошей

Прем`єр Юлія Тимошенко найближчим часом зустрінеться з європейськими колегами, щоб обговорити можливість його синдикації кредиту для України для забезпечення постачань газу.

Про це каже радник Тимошенко Олександр Гудима, повідомляють "Ведомости".

Він нагадує, що Росія готова брати участь у кредиті, і сподівається, що усе обійдеться без "газових воєн".

Як відомо, раніше керівництво Росії висловило сумнів у здатності України розплатитися за газ. Прем`єр РФ Володимир Путін (в Астані, після переговорів із Тимошенко) і президент Дмитро Медведєв (у Хабаровську, на самміті Росія-ЄС) оголосили, що Україні потрібно $4-4,8 млрд на оплату 15-19,5 млрд куб. м російського газу, що вже зараз має закачуватися в сховища для майбутньої зими.

Путін заявив, що Москва не готова дати Україні кредит на $5 млрд., але могла б разом із Євросоюзом виділити частину грошей – хоча в Єврокомісії, за його словами, уже відповіли Росії: "Для України в нас грошей нема".

Ще один варіант – аванс "Газпрому" "Нафтогазу України" за транзит газу на кілька років уперед – за словами Путіна надто ризикований, бо це має бути оплата приблизно на 5 років, а в Україні наближаються президентські вибори. Крім того, проти такої форми кредитування уже виступив президент Віктор Ющенко, нагадав Путін.

А ще один ризик Росії – брюссельська декларація Києва і ЄС про модернізацію газотранспортної системи (ГТС) України, додає прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков: не виключено, що "Нафтогаз" просто зникне як юридична особа.

Тимошенко пропонувала інші варіанти розрахунків із Москвою, говорять російські й українські чиновники, але які саме, не уточнюють, зазначає газета.

У будь-якому випадку "прийнятних варіантів" поки немає, стверджує Пєсков. Москва ініціативу перехоплювати не має наміру – чекає пропозицій Києва. І поки "потенційно ми на порозі нової кризи", підсумував Пєсков.

Українська правда