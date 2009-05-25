Тимошенко з Януковичем вже узгодили текст «Великої угоди»?

Юлія Тимошенко і Віктор Янукович досі не відмовилися від ідеї укласти політичний шлюб на багато років уперед, скріпивши його новою редакцією Конституції та розподілом влади між двома мега-фракціями, стверджує Українська правда.

За інформацією видання, нещодавно відбулася нова таємна зустріч Тимошенко і Януковича, присвячена старій темі – створенню широкої коаліції та ухваленню змін до Конституції. Це було їхнє перше побачення після тривалої перерви, спричиненої травневими святами.

"Головне, що підштовхує їх один до одного – гроші. Ні в нього, ні в неї немає зайвих коштів на повноцінні президентські вибори. Вони обидва бояться програти, втратити все і стати нездатними розрахуватися з інвесторами їх виборчого фонду", - вважає людина, яка перебуває в курсі цього засекреченого переговорного процесу.

Однак, як і всі попередні рази, зустріч Тимошенко і Януковича не дала відповіді на головне питання: чи готові вони зробити перший крок – внести спільний проект змін до Конституції. Далі це змусить їх піти шляхом, з якого, якщо вони чесні один перед одним, буде неможливо зійти аж до самого кінця: ухвалення нової Конституції та обрання Януковича президентом у Верховній Раді.

Але процес зупиняє відсутність довіри один до одного. Нова Конституція, пише УП, вже давно написана, також узгоджено текст так званої "Великої угоди", якою би оголошувалося про створення широкої коаліції "в ім`я добробуту всіх українців". Однак досі не пророблено механізм взаємних гарантій.