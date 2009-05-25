У Москві побили польського журналіста

Троє невідомих побили вчора ввечері на південному заході Москви громадянина Польщі, кореспондента польської телекомпанії ТБ ТВН.

Про це повідомило РІА «Новости» джерело в столичних правоохоронних органах.

"Кореспондент ТВ ТВН (телекомпанія Польщі) в Москві Анджей ЗАУХА 1967 року народження переходив проїжджу частину в районі Нахімовського проспекту, коли троє невідомих неслов`янської зовнішності без будь-якої видимої причини підійшли до журналіста і почали його бити, після чого зникли на іномарці темного кольору", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, у польського кореспондента струс головного мозку і перелом нижньої щелепи. Зараз він перебуває в лікарні.

Консульство Польщі в Москві підтвердило факт побиття польського журналіста. "Ми підтверджуємо те, що журналіста було побито. Вживаємо необхідні дії, щоб допомогти йому. І якщо лікарі вирішать, то скоро до нього прибуде консул Польщі в Росії", - повідомили в консульському відділі Посольства Польщі в Москві.