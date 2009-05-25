Тимошенко знову полетіла з України

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним робочим візитом у Тріполі (Лівія).

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустрічі з секретарем Вищого народного комітету Лівії (прем`єр-міністром) Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ, а також з лідером Лівії Муаммаром КАДДАФІ.

Основна тема переговорів стосуватиметься співпраці в галузі області постачань і переробки нафти, літакобудування і сільського господарства.

За результатами візиту планується підписання ряду двосторонніх документів.

У поїздці прем`єра супроводжують міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ і міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.