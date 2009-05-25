Тимошенко знову полетіла з України
11:30, 25 травня 2009Політика
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До Каддафі - поговорити про нафту
|Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустрічі з секретарем Вищого народного комітету Лівії (прем`єр-міністром) Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ, а також з лідером Лівії Муаммаром КАДДАФІ.
Основна тема переговорів стосуватиметься співпраці в галузі області постачань і переробки нафти, літакобудування і сільського господарства.
За результатами візиту планується підписання ряду двосторонніх документів.
У поїздці прем`єра супроводжують міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ і міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.
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