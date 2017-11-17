Стало відомо, коли суд розгляне адмінпротокол НАЗК на Ситника

Солом'янський районний суд Києва 28 листопада розгляне протокол про адміністративне правопорушення, складений НАЗК на директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Відповідна інформація розміщена на сайті Солом'янського районного суду у списку призначених до розгляду судом справ про адміністративні правопорушення.

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Згідно з інформацією, розгляд справи відбудеться о 10:30 за адресою м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада НАЗК запросило Ситника прийти 13 листопада та надати пояснення щодо невиконання вимог Нацагентства. На думку відомства, він необґрунтовано відмовився надати запитувану інформацію та документи, що є ознакою адміністративного правопорушення.

Того ж дня Ситник спростував інформацію про ненадання інформації НАЗК і наголосив, що вимога НАЗК прийти в агентство для надання пояснень не підлягає виконанню, бо суперечить законодавству.

Водночас Ситник повідомив, що 30 жовтня детективи НАБУ викликали голову НАЗК Наталію Корчак на допит як свідка в одному з кримінальних проваджень, а тому, на думку Ситника, вона не могла розглядати будь-які питання щодо діяльності НАБУ і його працівників.

13 листопада у НАЗК повідомили, що Ситник ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення, згідно з яким він не виконав вимоги НАЗК та надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі.

За версію НАЗК, таким чином Ситник вчинив адміністративне правопорушення, що посягає на встановлений порядок управління.

У НАЗК нагадали, що невиконання вимог (приписів) щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.