НАЗК склало на Ситника протокол про корупцію, НАБУ викликало Корчак на допит - журналіст

Національне агентство з питань запобігання корупції склало щодо голови НАБУ Артема Ситника протокол про корупцію через конфлікт інтересів та ненадання інформації на вимогу НАЗК. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Іванов.

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"Правопорушення, на думку НАЗК, полягає в тому, що Ситник видав доручення на представлення його інтересів керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку, який здійснював представництво його інтересів як фізичної особи в суді, задіявши державний ресурс у приватних цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію та документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства", - йдеться в його повідомленні.

Також Іванов розповів, що сьогодні, коли Ситник довідався про складений щодо нього протокол, НАБУ раптом викликало главу НАЗК Корчак на допит повісткою. Крім того, журналіст опублікував фото сторінок протоколу.