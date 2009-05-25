Від Балоги відколовся Крим

Кримська організація «Єдиного центру» вважає політичною розправою виключення з лав партії їхнього лідера, голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби С.КУНІЦИНА, про це сказано в заяві делегатів другого етапу конференції парторганізації.

«Все це розцінюється нами як акт політичної розправи за надуманими мотивами, виконаний у гірших традиціях свавілля демократичного централізму епохи панування КПРС», - йдеться в документі.

Делегати заявили про неможливість свого подальшого перебування в лавах «Єдиного центру» й закликали всі територіальні партійні організації Криму «визначитися з даного питання» й направити на адресу з`їзду партії заяви.

«У партії, що грубо зневажає демократичні принципи й права таких особистостей, як С.КУНІЦИН, немає й не може бути серйозного політичного майбутнього», - переконані члени кримської організації «Єдиного центру».

Учасники форуму висловилася за формування робочої групи для вироблення концепції загальнокримського громадсько-політичного руху, що створюється на базі кримського ЄЦ й «Блоку Куніцина». Громадська організація стоятиме «на платформі кримського патріотизму, відстоюванні інтересів Конституції Криму та економічних повноважень, захисту Хартії про мови національних меншин, позиції державного нейтралітету, підтримки створення в Севастополі режиму відкритої економіки».

«Потім визначатимемося, з ким нам йти на вибори, оскільки вибори до кримського парламенту не за горами», - сказав С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президія "Єдиного центру" виключила з лав партії С.КУНІЦИНА. За інформацією прес-служби ЄЦ, таке рішення "стало наслідком розглянутої на засіданні президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту "Єдиного центру".

У рішенні зазначено, що дії С.КУНІЦИНА "завдають шкоди авторитету партії та суперечать статутним нормам і програмним принципам "Єдиного центру".

Сам С.КУНІЦИН заявив, що спокійно ставиться до виключення його з партії.

Голова Севастопольської МДА вважає, що однією з основних причин конфлікту з керівництвом партії стала його позиція та позиція республіканської організації партії йти на вибори до парламенту АРК у березні наступного року в «Блоці Куніцина», а не в партійному блоці.