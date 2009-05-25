Черновецький вийшов на роботу, щоб підписати подяку за слона?

12:42, 25 травня 2009
Політика
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У Боя був хронічний абсцес

В Київському зоологічному парку була успішно проведена планова операція азіатському слону по кличці Бой – хірургічне лікування з приводу хронічних абсцесів верхньої щелепи, а також пододерматиту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Операцію провели фахівці Київського зоопарку разом з колегами із Мюнхенського зоопарку в складі директора Мюнхенського зоопарку професора Хенінга ВІЗНЗЕРА, лікаря ветеринарної медицини Юлії МАЛТЦАН, асистентами Андреасом ФРІЗОМ і Робертом МЮЛЛЕРОМ.

Подібні операції вже проводились Бою разом з колегами із Німеччини у 2000 та 2004 роках.

З боку Київського зоопарку в операції взяли участь фахівці ветеринарної медицини Анатолій ШУЛЬГА, Віталій КОБИЛІНСЬКИЙ, Олексій ТОЛСТОУХОВ, Аббасзаде СЕЄДЗАВОШ на чолі з головним лікарем зоопарку Андрієм МАРУНЧИНИМ.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор СІВЕЦЬ вручив фахівцям ветеринарної медицини, які брали участь в операції Боя, подяки від Київського міського голови.

 

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