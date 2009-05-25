Литвин звинувачує БЮТ у політичному рейдерстві

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що створення парламентської слідчої комісії з розслідування обставин продажу акцій телеканалу „Інтер” пов’язане з загостренням політичної боротьби напередодні виборів і це можна розглядати як „політичне рейдерство”.

Про це спікер сказав в ефірі програми „Евгений Киселев. Наверху” на телеканалі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

„Сьогодні ведеться боротьба за медіа ресурс, тому я це розглядаю як політичне рейдерство напередодні політичної боротьби, яка буде загострюватися з президентськими виборами, наближенням до них, і цілком очевидно, що цього (створення ТСК) не треба було б робити, тим більше, що треба було б тоді відмовитися від своїх палких закликів про свободу слова і про те, що не треба перевіряти бізнес, а це також бізнес, а уряд наклав мораторій на проведення перевірок бізнесових структур”, - заявив В.ЛИТВИН.

Такі слідчі комісії, за словами спікера, мають давати право опозиції контролювати владу. „Але добру ідею у нас як завжди сплюндрували у зародженні, і сьогодні дві найбільші фракції ПР та БЮТ мають єдині можливість (створювати ТСК). Бо у них є більше 150 депутатів. А цього достатньо, щоб строювати комісії, вони будуть робити все, щоби перетворити цей інструмент на інструмент політичного протистояння, зведення політичних рахунків”, - зауважив В.ЛИТВИН.

Щодо каналу „Інтер”, то спікер звернув увагу, що це делікатне питання торкається людини, яка пішла з життя. „Є рідні і близькі, треба було би поцікавитися їх точкою зору, якщо ми люди і зберігаємо людський вимір своїх дій”, - вважає В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, парламентська ТСК з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» була створена 19 травня за наполяганням фракції БЮТ.

Головою ТСК обрано депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА, а його заступником - депутата від Партії регіонів Ганну ГЕРМАН. Комісія працюватиме впродовж року, а звіт буде заслуханий впродовж 6 місяців.

Довідка УНІАН. Колишній власник "Інтера" І.Плужников, який володів 71% акцій телеканалу, помер у червні 2005 року. Незабаром після цього його вдова продала 61% компанії нинішньому першому заступнику голови Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.

Ініціатор створення Тимчасової слідчої комісії щодо "Інтера" депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО заявляв, що є дані про те, що передачу прав власності на телеканал здійснено незаконним шляхом.

У квітні цього року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляв, що у міліції не відкидають, що нотаріально засвідчену копію доручення на передачу права власності телеканалу "Інтер" від імені І.Плужникова в частині його підпису й прізвища сфальсифіковано. Зі свого боку опозиційна Партія регіонів вважає, що БЮТ такою ініціативою хоче взяти під контроль найбільший телеканал країни.