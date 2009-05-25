Ющенко вручив Яценюку квіти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав народного депутата, лідера ініціативи «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА з днем народження, який він відзначав 22 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО вручив йому букет квітів та пам`ятний подарунок.

Президент побажав молодому політикові натхненної праці на благо Вітчизни.

Як повідомлялося, 22 травня А.ЯЦЕНЮКУ виповнилося 35 років. Це дає йому право, згідно з Конституцією України, стати кандидатом у Президенти України. Сам політик вже заявив, що братиме участь у президентській виборчій кампанії і розраховує на перемогу.