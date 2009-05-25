Ющенка у Києві скоро буде не застати

З цього тижня Президент України активізує регіональні поїздки по Україні. Про це на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила Прес-секретар Глави держави Ірина Ванникова.

«Для Віктора Ющенка є принципово важливим постійний прямий діалог з людьми. Його мета – донести представникам місцевих громад своє бачення ситуації у країні та необхідності запровадження конституційних змін, викладених у президентській редакції Основного Закону», – зазначила Ірина Ванникова.

За словами Ванникової, для Президента є ключовими три аспекти конституційної реформи: зміна системи публічної влади; децентралізація влади і розвиток місцевого самоврядування, а також реформа судової системи.

Зокрема, цього тижня Президент України відвідає Житомирську та Львівську області.

26 травня, у Житомирській області Президент ознайомиться з роботою підприємства «Коростенський завод залізобетонних шпал» та вручить ключі від будинку багатодітній родині у рамках президентської акції «Зігрій любов`ю дитину».

А 28 травня у Львівській - з нагоди Дня прикордонника Глава держави візьме участь в урочистому відкритті відділу прикордонної служби «Шегіні». У Львові Президент ознайомиться зі станом будівництва стадіону до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Ввечері того ж дня у Києві Ющенко відвідає Фестиваль мистецтв України, який продовжиться звітним концертом митців Івано-Франківської області.