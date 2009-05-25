За тиждень Ющенка чекає аудієнція у Папи

1 червня відбудеться офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Ватикану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Планується, що в ході візиту відбудеться аудієнція глави Української держави у Папи Римського Бенедикта XVI, а також зустріч з державним секретарем Ватикану.

Також програмою візиту передбачається зустріч Президента України зі студентами та семінаристами Української папської колегії – провідного і найстарішого навчального закладу Української греко-католицької церкви у Римі.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО у Ватикані відвідає могилу Папи Римського Іоанна Павла II у гротах Собору Святого Петра.