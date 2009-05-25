Нардепи зважилися пройти франкфуртськими слідами Луценка

Представники Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування інциденту, що стався в Німеччині за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, планують до червня відвідати Німеччину.

Про це повідомив член фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ в ефірі програми «По суті» на телеканалі «Перший громадський».

«Перші організаційні збори вже були і на них прийнято рішення про необхідність на місці об’єктивно дослідити всі факти і до червня виїхати безпосередньо до Німеччини і там поспілкуватись як із німецькою стороною, так і з представниками посольства, консулом який був свідком цього інциденту», - зазначив депутат.

На думку А.ПАВЛОВСЬКОГО, визнаною з юридичної точки зору є слідча комісія, яку очолює Роман ЗАБЗАЛЮК. «Оскільки Нестор ШУФРИЧ одночасно входить до складу іншої слідчої комісії, що заборонено і законом про слідчі комісії і регламентом. Вийшла така колізія, тому члени Партії регіонів погодились працювати в комісії Р.ЗАБЗАЛЮКА. Відповідні заяви вони вже написали», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у ВР було створено дві ТСК з розслідування обставин інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ, оскільки депутати так і не дійшли згоди щодо єдиного кандидата, який би очолював дану комісію. Першу ТСК очолив член фракції БЮТ Р.ЗАБЗАЛЮК, а другу - Н.ШУФРИЧ.