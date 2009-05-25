На що розраховує Богословська - експерти

Сьогодні народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА оголосила про свій вихід з Партії регіонів та намір балотуватися в Президенти. PR-група Polittech провела опитування, результати якого отримав УНІАН.

Зокрема, політтехнолог Анатолій ЛУЦЕНКО відзначає, що І.БОГОСЛОВСЬКА "ставить собі за мету популяризувати себе, капіталізуючи свій власний проект участю у виборах. Тут співпав особистий інтерес Інни Германівни попіартися і можливість певних осіб профінансувати це". За його словами, "важко зараз науково обґрунтовано сказати, у кого вона забиратиме голоси. І.БОГОСЛОВСЬКУ не включали в списки кандидатів соціологічні служби. Тому говорити про її електоральне ядро дуже складно".

А.ЛУЦЕНКО не думає, що І.БОГОСЛОВСЬКА "зробить комусь із кандидатів у Президенти суттєву похибку. Вона може використовуватися для критики Юлії ТИМОШЕНКО тими, хто грає із лідером БЮТ на одному електоральному полі".

Що стосується процесів у Партії регіонів, то експерту здається, що там йде певна внутрішня стабілізація. "Факт того, що групи АХМЕТОВА-КОЛЕСНИКОВА та КЛЮЄВА знайшли спільну мову і тепер вони виступають солідарно, і факт того, що у конфлікті АХМЕТОВ-ТИХОНОВ Віктор ЯНУКОВИЧ відкрито підтримав першого, говорить про те, що там усе повертається на круги своя. Зберігається стабільне донецьке ядро, першим серед рівних якого є Рінат Леонідович (АХМЕТОВ). Тому вихід І.БОГОСЛОВСЬКОЇ із центробіжними процесами в Партії регіонів не пов`язаний", - говорить А.ЛУЦЕНКО.

Директор PR-група Polittech Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ говорить, що у зв`язку із рішенням І.БОГОСЛОВСЬКОЇ йому на думку одразу спадає інший відомий кандидат в Президенти – Роман КОЗАК. У 2004 році він був одним з головних технічних кандидатів В.ЯНУКОВИЧА. Виступаючи з радикальних націоналістичних позицій, Р.КОЗАК грав проти основного конкурента В.ЯНУКОВИЧА – Віктора ЮЩЕНКА.

За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, "якщо пригадати, що І.БОГОСЛОВСЬКА традиційно вважається близькою соратницею одразу двох знаних бізнесменів – Віктора ПІНЧУКА і Дмитра ФІРТАША, а також провести паралелі з тим, на кого вони зробили ставку на президентській кампанії, матриця складається майже ідеально: в ролі В.ЯНУКОВИЧА може виступити Арсеній ЯЦЕНЮК, а в ролі Р.КОЗАКА – І.БОГОСЛОВСЬКА".

В такому разі, каже експерт, а також враховуючи, що проект технічних кандидатів можуть вести ті самі політ-консультанти, які в 2004 р. допомагали В.ЯНУКОВИЧУ, "завдання І.БОГОСЛОВСЬКОЇ буде полягати в тому, аби грати проти основних конкурентів лідера «Фронту змін». При цьому кампанія останнього може бути більш білою і конструктивною, а невдячна «чорна» роль дістанеться Інні Германівні. Що стосується її позиціонування стосовно ЯНУКОВИЧА, то йому від колишньої соратниці, на жаль, за таких “розкладів” також може перепасти".

Директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН зазначає, що повідомлення про намір І.БОГОСЛОВСЬКОЇ висунути свою кандидатуру на посаду Президента "не є неочікуваним. Адже відомо про її величезні амбіції та зв’язок із В.ПІНЧУКОМ. Хоча, після провалу проекту "Віче", вона була вимушена увійти до Партії регіонів, було очевидно, що зв’язок із В.ПІНЧУКОМ не припинився. Тепер же, з появою у останнього нового політичного проекту, виникло питання про залучення І.БОГОСЛОВСЬКОЇ до цього проекту. Очевидно, її амбіції та певна відомість її імені в країні не припускають можливості "прати білизну" в штабі А.ЯЦЕНЮКА. Відтак, домовлено про складнішу та відповідальнішу роль для неї".

Єдине питання, зазначає експерт, як в такому випадку складатимуться відносини між технічним кандидатом І.БОГОСЛОВСЬКОЮ та Партією регіонів. "Наскільки можна зрозуміти, її вихід з партії не означає повного припинення контактів, адже вона може допомагати також і Віктору ЯНУКОВИЧУ", зазначив В.СТОЯКІН.

Директор центру "Соціополіс» Володимир ПОЛЯКОВ відзначає, що вихід з Партії регіонів І.БОГОСЛОВСЬКОЇ та її заява про участь в президентських виборах свідчить про те, що, найвірогідніше, вона буде технічним кандидатом.

"По-перше, висування І.БОГОСЛОВСЬКОЇ повинно забрати частину електорату у ще одного кандидата, який претендує на голоси Півдня та Сходу – С.ТІГІПКА. По-друге, політичне амплуа Інни Германівни дозволяє їй озвучувати такі речі на адресу уряду, які не можуть робити ані, скажімо, ані той же А.ЯЦЕНЮК, ані В.ЯНУКОВИЧ. І, нарешті, по-третє, це може означати, що таким чином група Д.ФІРТАША в ПР, з якою останнім часом зблизилась І.БОГОСЛОВСЬКА, продемонструвала свою позицію та реакцію на заяви Р.АХМЕТОВА, А.КЛЮЄВА та Миколи АЗАРОВА про очищення партійних рядів напередодні виборів, діючи таким чином на випередження та доводячи певну свою корисність як для В.ЯНУКОВИЧА, так і для А.ЯЦЕНЮКА".