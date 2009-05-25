Тимошенко приїхала до Каддафі у довгій спідниці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з дводенним офіційним візитом у Тріполі (Лівія).

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту столиці Лівії її зустрічав секретар Вищого народного комітету Лівії (прем`єр-міністр) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.

З огляду на особливості національних місцевих традицій, Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Лівії в спеціально виготовленому для візиту костюмі з довгою спідницею.