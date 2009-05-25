Тимошенко приїхала до Каддафі у довгій спідниці
15:25, 25 травня 2009Політика
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Спеціально пошили
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з дводенним офіційним візитом у Тріполі (Лівія).
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту столиці Лівії її зустрічав секретар Вищого народного комітету Лівії (прем`єр-міністр) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.
З огляду на особливості національних місцевих традицій, Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Лівії в спеціально виготовленому для візиту костюмі з довгою спідницею.
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