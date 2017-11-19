Мер міста на Донеччині виявився громадянином Росії - нардеп

Мер міста Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов виявився громадянином Росії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від партії "Солідарність" Дмитро Лубинець, показавши відповідні документи.

Як повідомив Лубинець, Аксьонов в 2014 році подав на отримання російського громадянства.

Під час бойових дій влітку того ж року Аксьонов виїхав у аннексированный Крим, попросивши у окупантів надання російського паспорта. Місцем проживання в заявці він вказав місто Севастополь.

Також, за деякою інформацією, Аксьонов 5 листопада цього року виїхав в Росію.

Нагадаємо, мер Добропілля Аксьонов назвав прапор України "рваною ганчіркою".