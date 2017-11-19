Мер міста на Донеччині виявився громадянином Росії - нардеп
12:13, 19 листопада 2017Політика
2976 0
Аксьонов ще в 2014 році подав документи на отримання російського громадянства. За деякою інформацією, 5 листопада цього року він виїхав в Росію.
Аксьонов 5 листопада цього року виїхав в Росію / UAinfo
Мер міста Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов виявився громадянином Росії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від партії "Солідарність" Дмитро Лубинець, показавши відповідні документи.
Як повідомив Лубинець, Аксьонов в 2014 році подав на отримання російського громадянства.
Документи Аксьонова / Facebook Дмитро Лубінець
Під час бойових дій влітку того ж року Аксьонов виїхав у аннексированный Крим, попросивши у окупантів надання російського паспорта. Місцем проживання в заявці він вказав місто Севастополь.
Також, за деякою інформацією, Аксьонов 5 листопада цього року виїхав в Росію.
Нагадаємо, мер Добропілля Аксьонов назвав прапор України "рваною ганчіркою".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter