Мер Добропілля назвав прапор України "рваною ганчіркою"

У м. Добропілля Донецької мер міста Андрій Аксьонов заявив, що йому не потрібно, щоб у місті "маячили ці рвані ганчірки". Рваною ганчіркою він назвав державний прапор України, передає 6264.com.ua.

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Аксьонов - людина, яка неодноразово публічно висловлювала свої позиції та симпатії "ДНР", "ЛНР" та РФ. Борди "Добропілля - це Україна", теж зникли зі стел міста.

На запитання, чи був мер міста на фронті, чи бачив пошматовані прапори які висять у хлопців на позиціях, мер відповів, запитанням: "А ви в шахті були?"

Патріотично налаштовані депутати звернулися до мера з вимогою повернути державну символіку, термін виконання вимоги - 2 тижні, на що мер відповів, що він цього робити не буде.

Раніше СБУ взялася за екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка, який називав українську мову "хрюканням і блювотинням".