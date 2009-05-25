Кириленко тішиться, що таємне стало явним

Депутатська група «За Україну!» чинитиме опір "конституційній змові" Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів. Про це заявив голова групи В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи заяву лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що переговори з БЮТ про зміни до Конституції України «не припинялися ніколи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадського руху "За Україну!", за словами В.КИРИЛЕНКА, “дуже добре, що нарешті все таємне стало явним і люди уже чітко мають підтвердження, що уже багато місяців відбуваються закриті переговори між БЮТ і ПР на тему розподілу влади на багато років уперед в інтересах своїх вождів».

На переконання В.КИРИЛЕНКА, головним стрижнем цієї дискусії є питання про те, як забезпечити політичне майбутнє чинному прем’єру і лідеру опозиції. «І навколо цієї проблеми є тільки одна розв’язка, яка пропонується – це переведення виборів Президента до парламенту», - зауважив В.КИРИЛЕНКО, підкресливши, що «є велике бажання двох політичних сил – БЮТ і ПР – забрати від людей право обирати собі президента всенародно і передати це право олігархам у парламент».

В.КИРИЛЕНКО не виключив, що такі зміни до Конституції можуть бути проголосовані у ВР. «300 депутатів, які давно не мають своєї самостійної політичної позиції, натиснуть кнопки як їм скажуть», - зазначив він.

«Група «За Україну!» буде чинити опір такому розвитку подій, бо ми вважаємо, що на догоду інтересам двох партійних вождів не можна перекроювати Конституцію», - наголосив голова депутатської групи «За Україну!».

Як повідомляв УНІАН, 24 травня лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що очолювана ним партія веде переговори з Блоком Юлії Тимошенко.

За його словами, також ведуть переговори з іншими політичними партіями.

Він повідомив, що нині залишається без відповіді питання, чи “готові ми (йдеться про Партію регіонів – УНІАН) взяти відповідальність разом з тією політичною силою (йдеться про БЮТ – УНІАН), чи ні”.

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що переговори з БЮТ щодо змін до Конституції “не припинялися ніколи”. Він додав, що Партія регіонів завжди виступала за проведення судової реформи та реформи органів влади на місцях.

В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що після президентських виборів “відбудеться об’єднання, нове єднання політичних сил в парламенті, і тоді не потрібні будуть дострокові парламентські вибори”.