На Майдані більше не буде наметів - рішення мерії

Відповідно до рішення столичної мерії від 21 травня цього року, починаючи з сьогоднішнього дня на Майдані Незалежності в столиці та поблизу навчальних закладів заборонено встановлення будь-яких малих агітаційних архітектурних форм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, ініціаторами прийняття такого рішення була не лише Київська міська державна адміністрація, але й столична міліція. За словами В.ЯРЕМИ, в результаті встановлення політичними чи громадськими організаціями малих архітектурних форм псується зовнішній вигляд центру Києва, а також це сприяє розповсюдженню антисанітарії.

Начальник київського Главку запевнив, що міліція буде дотримуватися цього розпорядження, і в разі, якщо будь-хто намагатиметься порушити встановлену заборону, відповідним чином реагуватиме. Якщо при цьому співробітникам міліції чинитиметься опір, винні особи притягуватимуться до відповідальності, яка передбачає або адміністративний штраф, або адміністративний арешт до 15 діб, сказав В.ЯРЕМА.