Тимошенко відповіла Ющенку, що вона і не диверсантка, і не партизанка

Уряд налаштований на конструктивну співпрацю з усіма політичними силами, інститутами влади та структурами громадянського суспільства.

Про це йдеться в оприлюдненій на Урядовому порталі заяві прес-служби Кабінету міністрів України.

“Уряд не воює. Уряд працює. Якщо ж Президент України Віктор ЮЩЕНКО, вимагаючи від уряду “припинити кадрові війни”, має на увазі згортання боротьби з корупцією в Міністерстві оборони, з наслідками правління попереднього керівництва Фонду держмайна, з наслідками діяльності його спонсорів у газовій сфері, то ми на цю пропозицію пристати не можемо. З такими людьми і з цими ганебними явищами ми будемо боротися навіть незважаючи на сильне роздратування”, - йдеться у заяві.

Прес-служба наголошує, що Кабінет міністрів не вів, не веде і не збирається вести “жодних воєнних дій, партизанських воєн чи диверсійної діяльності”. “На відміну від Президента України, уряд не бере в заручники губернаторів областей та керівників місцевих адміністрацій, не пускаючи їх на засідання Кабінету міністрів. Уряд України не зважає на численні, регулярні, свідомі провокації та авантюри, що надходять на його адресу з боку президентської команди. Єдина “війна”, яку сьогодні веде уряд, - це війна з наслідками тотальної світової фінансової кризи”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні, 25 травня, заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає політично невмотивованими та несвоєчасними постійні кадрові зміни у складі Кабінету міністрів.

“Президент закликає прем’єр-міністра припинити кадрову війну в уряді і налагодити ефективну роботу урядових структур”, - сказала вона.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент наголошує, що Кабінет міністрів - це колегіальний орган, а “не виконком однієї з партій чи патронатна служба її лідера”.

“В уряді має панувати атмосфера взаємної поваги та довіри, а не інтриганство і напруга”, - процитувала І.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКА.

Довідка УНІАН. На сьогодні в уряді залишаються вакантними посади міністрів фінансів та закордонних справ.

Крім того, у парламенті зареєстровані постанови про звільнення Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем’єр-міністра, а також Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.