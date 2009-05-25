Москаль: кримінальна справа про Голодомор - це абсурд

Народний депутат, представник громадянського руху «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ називає нісенітницею порушення Службою безпеки України кримінальної справи з приводу скоєння геноциду в Україні у 1932-1933 роках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» (СБУ 22 травня порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – УНІАН).

«З юридичної точки зору ці дії СБУ - нісенітниця», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він висловив подив щодо цього рішення Служби безпеки: «Проти кого… проти цвинтаря СБУ може порушити справу? Кого збираються притягти до відповідальності? Хто вигадав цей черговий піар-хід?».

Народний депутат зауважив, що сьогодні тим, хто був причетний до Голодомору, має бути мінімум 94 роки. “І це якщо в 1933 році людині було 18 років, то стільки їй сьогодні може бути, на момент порушення кримінальної справи? Але, як правило, на той час при владі знаходились люди старшого віку: 40-50 років. Тих людей вже немає в живих. Є ті, хто пережив голод у віці 8-9-10 років. Не старші», - зауважив Г.МОСКАЛЬ, додавши, що «людей, які скоювали злочини в період Голодомору, забрав час, їх немає в живих».

Він вважає, що це питання треба лишити історикам. “А «силовикам» тут нічого робити. Голодомору повинна бути дана історична і політична оцінка, юридичної оцінки тут бути не може», - наголосив депутат.

«По нинішньому Кримінальному кодексу термін притягнення до кримінальної відповідальності 15 років. Якщо припустити, що хтось і дожив до цієї днини, то його можуть судити лише по тому КК, який був на момент 1932-33 рр. По якому кодексу можуть судити винуватців Голодомору? В 32-33 рр. в Україні не було свого національного законодавства», - зауважив політик.

Г.МОСКАЛЬ додав, що його шокують заяви СБУ своїми “постійними спробами переписати історію, направити її в інше русло, реанімувати архівні матеріали тільки однієї направленості».

«Виходячи з цього, бачу, що Службу безпеки України на сьогодні треба переформувати і спрямувати на кориснішу для суспільства діяльність. А поки що, оскільки СБУ вирішило закопатися в архівні справи, чом би їй не порушити кримінальну справу проти тих, хто захопив у полон Роксолану?», - резюмував Г.МОСКАЛЬ.