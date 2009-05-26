Литвин піде у президенти за однієї умови

Спікер Володимир Литвин не виключає своєї участі у президентських виборах.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV.

"Якщо не буде досягнуто порозуміння, не буде реалізований план політичного замирення, нічого іншого не залишиться", - зазначив спікер.

Він заявив, що вважає за необхідне об`єднання двох найбільших політичних сил – БЮТ та Партії регіонів.

"Я раніше не сприймав і називав це можливим актом змови, для того щоб поділити країну на двох. Я від цього не відмовляюся, але разом з тим, аналізуючи, що відбувається в країні, що може відбуватися далі, я вважаю, що є шанс і його треба використати", - зазначив спікер.

"Треба примусити ці політичні сили, їх провідників, які публічно говорять про інтереси країни. Треба публічно обговорити цю проблему і прийняти публічні рішення, поступившись кожному з них частиною суверенітету", - сказав Литвин.

"В інакшому випадку, люди мають зрозуміти, що давати комусь одному з них владу – це означає прирікати країну на подальше поглиблення негативних процесів", - наголосив він.

Як відомо, раніше Янукович заявив, що переговори між БЮТ і Партією регіонів про внесення змін до Конституції не припинялися.

Українська правда