Литвин хоче бути гарантом в переговорах БЮТ і ПР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН готовий виступити гарантом у переговорах і домовленостях між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок ввечері.

За словами В.ЛИТВИНА, «у середовищі цих двох команд є значна частина людей, які б не хотіли одноосібної перемоги своїх лідерів» на президентських виборах. «Це абсолютна правда. Тому що вони знають, яке буде ставлення не тільки до країни, а ставлення до сьогоднішніх соратників», - додав В.ЛИТВИН.

На його думку, «Партію регіонів і БЮТ треба примусити поєднати зусилля і спільно працювати на країну». Він додав, що не можна віддати одному з лідерів цих політичних сил «абсолютну владу, бо це призведе до чергового протистояння в Україні і до небачених трагічних наслідків для країни».

Він наголосив, що «знову буде зафіксований розкол в країні».

Як заявив В.ЛИТВИН, у цій ситуації виникає проблема щодо відсутності гарантій». «Домовитись можна, а які гарантії реалізації цих домовленостей, оскільки в українській політиці і в українському політикумі вважається вищим пілотажем не виконати тих домовленостей, які були перед цим досягнуті», - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому він підкреслив, що готовий виступити гарантом таких домовленостей. «Давайте я виступлю гарантом. Я ніколи не відмовлюся від своїх слів», - сказав голова ВР. Він висловив переконання, що у такій ситуації «ми зможемо знайти спільну платформу».

В.ЛИТВИН наголосив, що не тримається за посаду голови парламенту. «Є люди, і дуже багато людей, які не обіймають жодної посади, але їхнє слово ловлять, з їхньою думкою рахуються. Не все посадами визначається, закопують усіх однаково, а я на некролог уже заробив», - додав В.ЛИТВИН.