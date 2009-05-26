Литвин нагадав Ющенку, хто благословив Тимошенко на прем'єрство

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА «припинити політичну війну, яка набирає загрозливих масштабів і може змести ненароком країну».

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок ввечері.

В.ЛИТВИН наголосив, що В.ЮЩЕНКО як глава держави «повинен відмовитись і відійти від ролі експерта, який перебуває в опозиції».

Він назвав дивною позицію Президента, який намагається заявити, що нинішній уряд - це не його уряд.

«Нинішній уряд, я стверджую, - це його уряд. Він його освятив і він, по суті справи, проти кожного прізвища поставив хрестик, і це означало, що він погодився з цими кандидатурами», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, В.ЮЩЕНКО має нести відповідальність за чинний уряд, а «відтак - не виступати як більшовики з гаслом: Поразка свого уряду у цій політичній війні». За його словами, в іншому випадку В.ЮЩЕНКО має відкликати своїх міністрів, і «тоді уряд буде абсолютно недієздатний». «А так виходить, Президент України мені говорить: Ви дивіться, щоб не була постановка питання по міністру оборони, і друге – підтримайте віце-прем’єр-міністра (Івана ВАСЮНИКА – УНІАН), бо інакше нічого не буде працювати», - розповів В.ЛИТВИН.