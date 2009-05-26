Литвин застерігає, що переможець опиниться на руїнах

Литвин закликає усі фракції ВР перевести у практичну площину всі заяви щодо відповідальності за долю країни

Київ. 26 травня. УНІАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН закликає усі фракції парламенту перевести в практичну площину заяви про необхідність відповідальності за долю України.

Про це він заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яким саме чином він бачить об’єднання між політичними силами.

В.ЛИТВИН наголосив, що не є прихильником того, аби сьогодні закликати до перерозподілу посад чи внесення змін до Конституції.

Насамперед, за словами голови ВР, треба визначитися щодо спільної відповідальності.

«Якщо буде продовжуватись ця виснажлива боротьба, а вона буде загострюватися, буде здійснюватися без будь-яких правил, то в підсумку все це призведе до того, що переможець виявиться на руїнах», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що усі розмови про відповідальність за долю країни необхідно перевести у практичний вимір, а потім вже визначатися щодо механізмів, які мають забезпечити реалізацію спільної домовленості.

«Я тут говорю і про «Нашу Україну» і про інші фракції Верховної Ради, а не тільки про Партію регіонів і БЮТ», - сказав В.ЛИТВИН.