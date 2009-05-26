Кріль підозрює, що Литвин щось знає про союз БЮТ із ПР

Партія “Єдиний центр” спокійно ставиться до можливого об’єднання у парламенті Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав лідер "Єдиного центру", народний депутат Ігор КРІЛЬ, коментуючи заяву голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з приводу того, що така коаліція сьогодні потрібна державі.

І.КРІЛЬ підтвердив, що розмови, які зараз ведуться про об’єднання БЮТ і Партії регіонів, “більш грунтовні, ніж їх можна було сприймати у вересні минулого року”.

Він припустив, що і В.ЛИТВИН висловився про це не випадково: “Він щось знає, і те, що він знає, йому цікаве, тому він і спонукає до цього процесу (об’єднання у парламенті БЮТ і Партії регіонів - УНІАН)”.

Разом з тим, І.КРІЛЬ вважає, що однозначно оцінювати можливу коаліцію двох найбільших фракцій як виключно позитивну чи виключно негативну для держави не варто. На його думку, це потрібно робити більш виважено й оцінювати з усіх боків, враховуючи, для чого це робиться і куди приведе країну.

На думку лідера "Єдиного центру", адекватно оцінити такий крок БЮТ і Партії регіонів можна буде пізніше, коли вони об’єднаються і почнуть працювати разом. “Життя є життя. Побачимо”, - додав він.

“Я не знаю, що буде, не можу відповідати так, як відповідав ЛИТВИН. Може, він більше знає, але я спокійно ставлюсь до всього, що буде. Немає нічого найгіршого, немає нічого найкращого. Є процес”, - сказав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 25 травня ввечері заявив, що готовий виступити гарантом у переговорах і домовленостях між Партією регіонів і БЮТ.

На його думку, «Партію регіонів і БЮТ треба примусити поєднати зусилля і спільно працювати на країну».