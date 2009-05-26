Могилевич набрехав Кремлю, що купив Ющенка?

Відома журналістка Юлія Латиніна припускає, що Семен Могилевич, оголошений ФБР главою російської мафії номер один, зумів переконати російську владу, що інтереси Росукренерго в Україні захищені на найвищому - президентському рівні.

Свою версію подій Латиніна розповіла в ефірі радіостанції "Эхо Москвы": "Важко сказати, наскільки Могилевич був близький, до кого він був близький в російській владі, але достатньо відомо, що в 2003 році була зареєстрована фірма «Eural Trans Gas» в угорському селищі Чабди чотирма фізичними особами із статутним капіталом 12 тисяч доларів. І так вийшло, що саме цій фірмі була віддана фактично монополія на експорт туркменського газу через Росію. Причому згідно з угодою, підписаною Путіним і Туркменбаши, для того, щоб це зробити, довелося відмовитися від практики подвійного громадянства між Росією і Туркменією. Тобто 140 тисяч російських громадян було продано в рабство Туркменбаши за те, щоб фірма «Eural Trans Gas», за якою, – вже тоді ФБР говорило – стоїть Семен Могилевич, могла експортувати з прибутком російський газ.

Мабуть, Могилевич, який одвічно спеціалізувався на Східній Європі, переконав своїх партнерів, що у нього все в Східній Європі, в Угорщині, ще де, схоплено. Взагалі, була фантастична могутність на той момент у пана Могилевича."

Юлія Латиніна також припускає, що «Росукренерго» - це власність Могилевича, а аж ніяк не Фірташа :" «Росукренерго», як відомо, номінально належить панові Фірташу. Але розумієте, в чому справа? Пан Фірташ і в «Eural Trans Gas» працював на Могилевича, вірніше пан Фірташ і в «Eural Trans Gas» працював на фірму, яку ФБР вважає пов`язаною з Могилевичем. А від Могилевича, розумієте, не йдуть, це як від ГРУ: вхід – рубль, вихід – два. Ось якби мені сказали, що хтось працював на «Merrill Lynch», а потім на «Salomon Brothers» – заради бога. А якщо спочатку Могилевич, а потім на себе – я не вірю. Це означає, що "скрисив". "Крис" вбивають. Фірташ у нас живий і здоровий.

І ось сталося «Росукренерго», яка отримала право експорту російського газу в Україну в найважчий момент конфлікту між Росією і Україною. І у мене є гіпотеза.

Гіпотеза полягає в тому, що це була така розводка, цілком бандитська, що в Кремль прийшли і сказали: «Та ми тут цьому Ющенку... Ось дайте нам право експорту газу, ми цього Ющенка купимо». Зрозуміло, що «Росукренерго» могло функціонувати тільки з відома найвищих російських посадовців, тому що газ – це наше все. З іншого боку, постійно були чутки, що «Росукренерго» типу це кишеня Ющенка.

Так от проблема полягала в тому, що нашим сказали, що Ющенко куплений, а Ющенко не знав, що його купили. І кінчилося все тоді, коли пан Фірташ (як я вже сказала, я не думаю, що він працював самостійно) раптом купує перед «Газпромом» Астраханське газоконденсатне родовище за 80 млн. доларів, замість «Газпрому». Тобто як це? Виходить, що гроші виділяли на одне – скажімо, на пана Ющенка, а вони використані зовсім для іншого. І після цього у Могилевича почалися проблеми. Врешті-решт він був арештований, і ось тепер його судять".

Як відомо, Могилевичу і його бізнес-партнеру Некрасову інкримінують несплату 1,5 мільйона доларів податків фірмою «Арбат-престиж». Латиніна бачить схожість цього процесу і судового процесу над Ходорковським. Вона вважає, що обидва процеси цікаво характеризують російську владу: "Обидвох судять не за те. Ходорковського судять насправді за те, що прозора компанія не вписувалася в непрозору структуру режиму". Могилевич же розплачується за те, що "пожартував" з владою: " Чому півтора мільйона доларів написано в звинуваченні? Але, погодьтеся, не можна ж у звинуваченні, допустимо, написати: «Слухай,пацан, ти, в натурі, обіцяв нам купити Ющенка, а натомість заникав бабки і став купувати собі газові родовища в Росії». Отже написано те, що написано, – написано, що він співвласник «Арбат-престижу», який недоплатив три з половиною копійки податків".