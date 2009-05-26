Ющенко звільнив Пукшина
13:40, 26 травня 2009Політика
1743 0
Указ - на сайті Президента
|Ігор ПУКШИН
Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня І.ПУКШИН повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. “Я не вважаю за можливе працювати в команді нового глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО”, - пояснив свою позицію І.ПУКШИН, додавши, що чекає позитивного рішення глави держави щодо свого звільнення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter