Ющенко звільнив Пукшина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ № 362/2009, яким звільнив Ігоря ПУКШИНА з посади заступника глави Секретаріату Президента України - уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня І.ПУКШИН повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. “Я не вважаю за можливе працювати в команді нового глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО”, - пояснив свою позицію І.ПУКШИН, додавши, що чекає позитивного рішення глави держави щодо свого звільнення.