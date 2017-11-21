П’ятьох чиновників "Київавтодору" підозрюють у привласненні 12 мільйонів

Генпрокуратура спільно з Національною поліцією затримали п’ятьох чиновників "Київавтодору" за підозрою в привласненні та розтраті шляхом зловживання службовим становищем 12 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Києва Володимир Кличко на брифінгу.

«Генпрокуратура спільно з головним слідчим управлінням Нацполіціі проводить обшук і виїмку документів у комунальній компанії "Київавтодор" у Святошинському, Деснянському, Оболонському, Подільському районах, а також у деяких підрядних організаціях. Обшук сьогодні також проводився в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд", - сказав він.

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Він також повідомив, що всі дії проводяться в рамках провадження за підозрою в кримінальному правопорушенні - привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Зараз затримано п’ятьох осіб.

Своєю чергою присутній на брифінгу заступник голови Нацполіціі Ігор Купранець зазначив, що було налагоджено організовану корупційну схему.

"Керівники комунальних підприємств, отримавши кошти на проведення ремонтних дорожніх робіт, відправляли ці кошти за фіктивними договорами на підконтрольні комерційні структури, потім переводили гроші в готівку», - сказав він.

За словами Купранця, фактично роботи, які повинні були виконуватися комерційними структурами, проводилися силами співробітників комунальних підприємств. Уже задокументовано кілька епізодів, за якими є експертизи. «Ми зараз можемо говорити про суми 11-12 млн грн. Більші суми ми будемо доводити в ході розслідування", - сказав він.

Раніше стало відомо, що колишньому директору Державного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» та ще двом особам оголошено про підозру в рамках справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію стадіону для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.