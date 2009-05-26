Єхануров вимагає від Тимошенко вибачень та погрожує судом

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ не виключає, що подаватиме судовий позов з метою захисту своєї честі і гідності, якщо на його вимогу прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не вибачиться, а голова Головного контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ не піде у відставку у зв’язку зі звинуваченнями на адресу військового відомства у корупції та зловживаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні журналістам.

Міністр оборони повідомив, що відправив на ім’я прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО відповідного відкритого листа.

«Я не виключаю, що буду звертатися до суду через те, що заради якихось політичних питань порушуються етичні норми», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що у разі відсутності відповідної реакції залишає за собою право як за громадянином захистити свою честь і гідність у судовому порядку.

Ю.ЄХАНУРОВ уточнив, що у цьому листі він вимагає від Ю.ТИМОШЕНКО вибачень, а від М.СИВУЛЬСЬКОГО - піти у відставку.

«Дуже хочу, щоб ця п’ята колона, яка сформована в Україні і яка працює проти авторитету армії, не отримала підтримки у суспільстві», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.