На Майдані під час встановлення наметів стався конфлікт: правоохоронці оточили активістів (фото, відео)

Представники громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" встановили 2 намети на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

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Близько сотні людей зараз знаходяться на місці події. Основна вимога, яка була озвучена: покарати винних у загибелі людей під час Революції Гідності.

Правоохоронці, яких удвічі більше, оточили активістів.

Водночас голова правління КУПР Сергій Мельниченко на своїй сторінці в Facebook повідомляє, що на Майдані сталася бійка з «невідомими, що називаються поліцією». За його словами у активістів викрали сім наметів.

Пізніше він уточнив, що кількасот людей в формі поліції та балаклавах оточують мітингарів.