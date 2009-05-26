Ющенко слідом за Балогою «звільнив» Білла Гейтса

Віктор Ющенко своїм указом за номером 335/2009 від сьогоднішнього числа вивів голову корпорації Microsoft Білла Гейтса зі складу Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні. Указ оприлюднений на офіційному сайті Президента України.

Окрім цього в указі перераховані такі зміни у складі Консультативної ради:

“1) увести до складу Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні (далі – Консультативна рада):

з української сторони ЛИТВИНА Володимира Михайловича – Голову Верховної Ради України (за згодою), ТИМОШЕНКО Юлію Володимирівну – Прем`єр-міністра України та УЛЬЯНЧЕНКО Віру Іванівну – Главу Секретаріату Президента України;

з іноземної сторони Карла ДЖОХАНСОНА – керуючого партнера «Ернст енд Янг» у країнах Співдружності Незалежних Держав, Східної Європи та Центральної Азії (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії), Томаса МІРОВА – президента Європейського банку реконструкції та розвитку (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) та Тронда МОЕ – президента Європейської бізнес-асоціації (Королівство Норвегія);

2) затвердити у складі Консультативної ради Наталі Енн ЯРЕСЬКО – співкеруючого партнера компанії «Хорізон Капітал»;

3) вивести зі складу Консультативної ради М.Азарова, В.Балогу, А.Кінаха, В.Януковича, А.Яценюка, Б.Гейтса, О.Дергунову, Р.М.Деніала, С.Дженнінгса. Р.Лампрехта, Л.Меламеда, А.Раффаседер, Х.-Й.Рудлофа та І.Юрова”.