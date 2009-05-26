БЮТ вимагає від Ющенка подбати про психічне здоров'я українців

Фракція БЮТ стурбована зволіканням Президента із підписанням закону щодо заборони грального бізнесу та вимагає негайно завізувати його.

Про це йдеться в заяві фракції БЮТ, текст якої переданий УНІАН.

«Вимагаємо від Вас, Вікторе Андрійовичу, продемонструвати на практиці піклування про моральне і психічне здоров’я українського народу та проявити політичну волю, якнайшвидше підписавши прийнятий Верховною Радою закон щодо заборони грального бізнесу», - говориться в зверненні депутатів до Президента.

В заяві зазначається, що впровадження в дію цього закону, ініційоване прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, сприятиме зміцненню традиційних цінностей українського суспільства.

БЮТ висловлює стурбованість інформацією про те, що гральне лобі намагається за будь-яку ціну, як в прямому, так і в переносному сенсі, домовитися із Президентом щодо вето на зазначений закон.

«У випадку, коли документ буде заблоковано, Віктор ЮЩЕНКО нестиме особисту відповідальність за потурання шкідливій ігроманії, а нього самого ляжуть підозри щодо справжніх мотивів ветування. Якби то не було, звертаємо увагу, що закон про заборону грального бізнесу був підтриманий понад 300-ма народними депутати. Тому ми переконані, що в разі накладення президентського вето, воно буде успішно подолане, а суспільство зробить належні висновки», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон не вирішує проблем у цій сфері, і пообіцяв, що проведе із цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент зазначив, що, за своїми внутрішніми переконаннями, готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсовує нас від вирішення суті питання».