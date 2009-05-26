БЮТ вимагає від Ющенка подбати про психічне здоров'я українців
Фракція хоче бачити підписаний закон
Фракція БЮТ стурбована зволіканням Президента із підписанням закону щодо заборони грального бізнесу та вимагає негайно завізувати його.
Про це йдеться в заяві фракції БЮТ, текст якої переданий УНІАН.
«Вимагаємо від Вас, Вікторе Андрійовичу, продемонструвати на практиці піклування про моральне і психічне здоров’я українського народу та проявити політичну волю, якнайшвидше підписавши прийнятий Верховною Радою закон щодо заборони грального бізнесу», - говориться в зверненні депутатів до Президента.
В заяві зазначається, що впровадження в дію цього закону, ініційоване прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, сприятиме зміцненню традиційних цінностей українського суспільства.
БЮТ висловлює стурбованість інформацією про те, що гральне лобі намагається за будь-яку ціну, як в прямому, так і в переносному сенсі, домовитися із Президентом щодо вето на зазначений закон.
«У випадку, коли документ буде заблоковано, Віктор ЮЩЕНКО нестиме особисту відповідальність за потурання шкідливій ігроманії, а нього самого ляжуть підозри щодо справжніх мотивів ветування. Якби то не було, звертаємо увагу, що закон про заборону грального бізнесу був підтриманий понад 300-ма народними депутати. Тому ми переконані, що в разі накладення президентського вето, воно буде успішно подолане, а суспільство зробить належні висновки», - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон не вирішує проблем у цій сфері, і пообіцяв, що проведе із цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент зазначив, що, за своїми внутрішніми переконаннями, готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсовує нас від вирішення суті питання».