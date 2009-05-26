Кириленко просить Ющенка підписати «принизливий закон»

Лідер Громадського руху «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО звернувся до Президента України із закликом підписати прийнятий Верховної Радою України закон про заборону грального бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГР “За Україну!”.

«Я офіційно звертаюся до президента України, щоб він підписав закон про заборону грального бізнесу», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що «в усьому світі цей бізнес має суттєві обмеження. Тому парламент, коли ухвалював відповідний закон, передбачив, що протягом трьох місяців ВР повинна напрацювати закон, який визначить вичерпний перелік місць і зон, де можуть бути розташовані суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються гральним бізнесом».

«А до того моменту гральний бізнес в Україні заборонений, - наголосив він. - Я вважаю це правильним рішенням, тому що якби такого рішення не було, то не було б і закону який через три місяці повинен локалізувати гральний бізнес і утвердити відповідні правила його ліцензування».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

Президент України Віктор В.ЮЩЕНКО зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон не вирішує проблем у цій сфері, і пообіцяв, що проведе із цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент додав, що, за своїми внутрішніми переконаннями, готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсовує нас від вирішення суті питання».